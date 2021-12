Empresa de vidros marca presença na CASACOR Bahia 2019

O design de interiores não seria o mesmo sem a versatilidade do vidro. Por isso, a CASACOR Bahia desse ano, que acontece entre os dias 22 de outubro e 8 de dezembro no Horto Florestal, em Salvador, conta com patrocínio da empresa AGC Vidros, que dará um toque todo especial em sua ambientação.

A empresa irá fornecer vidros para a adaptação das duas mansões onde acontece a mostra, para os ambientes internos assinados pelos arquitetos e designers, para o apartamento decorado, que pode ser visitado no evento, além do espaço chamado Arena do Conhecimento, promovido em parceria com a Ademi-BA, e a Casa de Vidro, localizada no Salvador Shopping.

A estrutura das mansões que sediam a mostra receberão em algumas áreas o vidro Planibel Incolor (temperado e laminado) e vidros refletivos Sunlux Shadow. Já o apartamento decorado, que funciona como um modelo do residencial a ser construído futuramente no local da CASACOR Bahia, contará com o vidro refletivo Stopsol na fachada.

Nos ambientes da mostra, destaque para os vidros decorativos como Espelho Mirox Premium, Matelac, Matelux, Lacobel e ainda vidros refletivos Sunlux Shadow. Esses últimos irão compor também a Arena do Conhecimento, espaço dentro da mostra para debater temas ligados ao mercado imobiliário, inovação e urbanismo, e a Casa de Vidro, assinada pelo arquiteto Wesley Lemos e que funcionará como um cartão-de-visitas da mostra.

