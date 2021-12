Empresa de ônibus terá que pagar R$ 100 mil para família de vítima de acidente

Uma empresa de ônibus de Salvador vai ter que pagar R$ 100 mil em indenização à família de um idoso morto em um atropelamento. O acidente aconteceu em 2014, na Avenida Barros Reis, nas imediações da Rótula do Abacaxi. A vítima tinha 69 anos.

"Majorar os danos morais arbitrados pelo d. juízo para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) alterar o termo inicial dos juros moratórios, que deverão incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, consoante Súmula 54 do STJ.", disse o relator Gesivaldo Nascimento Britto no processo.

A decisão foi tomada pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) contra a Praia Grande Transportes. A empresa chegou a entrar com um recurso, mas foi negado.

A Praia Grande Transportes circula no Subúrbio Ferroviário e o centro da cidade.

