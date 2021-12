Empresa de mobilidade inova em treinamento de segurança usando realidade virtual

A plataforma de mobilidade urbana 99 POP passa a disponibilizar mais um recurso para seus motoristas parceiros: treinamento de segurança em realidade virtual. A modalidade será implementado em todo o Brasil em 24 unidades da Casas 99, espaço destinado ao acolhimento e desenvolvimento dos condutores, inaugurada em Salvador em novembro deste ano.

A nova tecnologia fará uso de artifícios audiovisuais para apresentar as funcionalidades de proteção disponíveis no aplicativo e entre elas a Central de Segurança 24x7, o alerta de áreas de risco e o uso de inteligência artificial no monitoramento das chamadas, e seguro pessoal contra incidentes.

Para o treinamento, os motoristas receberão um óculos de realidade virtual 360° para vivenciar as etapas de uma corrida e ver todos os recursos que buscam a proteção e segurança de todos.

