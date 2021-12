Empresa de mídia assina contrato com governo federal mesmo sem pagar impostos

A empresa "Checklist Soluções", operadora de mídia exterior de Salvador, está sendo acusada de cometer irregularidades por não contribuir com tributos municipais. Mesmo após tentativas de regularização, a organização não fechou nenhum tipo de acordo com a administração.

Apesar de não pagar os impostos, a empresa, que foi inclusa no Cadin (cadastro de empresas em débito com o poder público), assinou um contrato com governo federal. Ao A TARDE, o presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior da Bahia (Sepex), Ivan Lopes, informou que isso é um problema para as demais empresas.

"Ao permitir que a Checklist Soluções continue no mercado mesmo estando irregular, deixa a desvantagem em relação aos concorrentes que pagam os impostos de publicidade à prefeitura", afirma Ivan, que ainda diz que espera uma resposta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur).

A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a empresa, mas a Checklist Soluções não foi localizada pelos números telefônicos disponibilizados nas suas redes sociais.

