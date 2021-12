Empresa dá dicas de beleza grátis

Nesta sexta-feira, 28, (no largo do Tanque) e sábado, 29, (na praça Municipal) são os dois últimos dias da semana da beleza, promovida pela empresa O Boticário em comemoração ao seu aniversário (dia 22) e aos 465 anos de Salvador (amanhã). Pelo segundo ano consecutivo, promotores da empresa orientam gratuitamente as pessoas a se maquiar e convidam a experimentar os produtos da marca, além de dar dicas variadas de beleza. As ações acontecem das 8h às 11h.

