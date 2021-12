Empresa baiana abre inscrições para mentoria coletiva em sustentabilidade

Olhar para o desenvolvimento de forma mais sustentável é urgente, sobretudo diante da crise provocada pela pandemia. Diante desse contexto, com a finalidade de disseminar conhecimento sobre sustentabilidade e responsabilidade social para empreendedores e profissionais liberais, a empresa baiana AGANJU abriu inscrições para uma mentoria coletiva e digital sobre o tema no país.

Com a participação de profissionais especializados, os conteúdos da Mentoria em Sustentabilidade estão divididos em três eixos temáticos: social, financeiro e ambiental.

“Mais do que nunca, é importante formar pessoas e construir conceitos sólidos sobre sustentabilidade. De acordo com pesquisa realizada em parceria com a National Retail Federation (NRF) em janeiro deste ano, a IBM revelou que 57% dos consumidores estão dispostos a mudar seus hábitos de compra para ajudar a reduzir o impacto ambiental negativo.”, destaca Leana Mattei, diretora da empresa responsável pela mentoria.

Gestão sustentável

A mentoria, além de um evento sobre temas sustentáveis, pretende aplicar a sustentabilidade na prática: a cada 50 inscritos, a AGANJU vai oferecer gratuitamente uma formação em algum tema social para organizações de base comunitária.

A primeira delas acontecerá na Associação de Moradores de Vila Sauípe, com foco em mulheres e saúde mental. Além disso, serão plantadas 10 árvores como forma de neutralizar as emissões de gases de feito estufa.

O investimento necessário para participar da mentoria é de R$ 279,00. Serão 4 encontros, entre os dias 4 e 7 de novembro, e haverá emissão de certificado com carga horária de 8h. Para saber mais informações, as pessoas interessadas devem acessar o link.

