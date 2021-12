Empresa aérea é notificada pelo Procon por cancelar voo em Salvador

A Latam foi notificada pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) após cancelar na madrugada desta sexta-feira, 23, um voo partindo do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, com destino a Fortaleza.

O órgão afirmou que vai investigar o que ocasionou o cancelamento. A Latam recebeu um prazo de 10 dias para apresentar as informações solicitadas pelo Procon, caso sejam constatadas infrações, a companhia aérea responderá a processo administrativo, e uma multa pode ser aplicada.

O caso

O cancelamento de um voo da empresa Latam, que partiria do aeroporto internacional de Salvador às 5h15 desta sexta-feira, 23, com destino a Fortaleza, causou revolta nos 200 passageiros que aguardavam pelo embarque.

Segundo informações de um passageiro, o cancelamento do voo JJ3891 foi decidido à 1h45, entrentato os funcionários só informaram sobre a decisão às 4h15. O voo foi reprogramado sob o número JJ9001 e partiu somente às 11h15.

adblock ativo