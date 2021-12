Empossado órgão de salvaguarda do ofício de baianas

Resolver a situação das baianas de acarajé nas praias de Salvador é a primeira demanda que a presidente da Associação das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares do Estado da Bahia (Abam), Rita Santos, levará nesta quarta-feira, 16, para o Conselho Gestor da Salvaguarda do Ofício de Baiana de Acarajé.

"O juiz Carlos D'Ávila, da 13ª Vara, pediu para que não houvesse cocção na praia. A prefeitura não está dando licença. Vamos pedir para que o conselho entre com uma ação para que possa reverter isso", disse Rita.

O problema, de acordo com a presidente da Abam, é que a previsão é que 80 baianas sejam alocadas na calçada da orla, mas existem 580 que trabalhavam na faixa de areia.

A instância, implantada nesta terça-feira, 15, em solenidade realizada no Palácio Rio Branco, na praça Thomé de Souza, é a aposta das baianas para "resolver" a situação. O conselho contará com representantes da associação, do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Iphan) e de secretarias federais, estaduais e municipais.

A decisão do juiz da 13ª Vara da Justiça Federal foi tomada em 2013. Ele alegou que o preparo do quitute na areia polui o meio ambiente, pois o contato do óleo com solo cria uma massa indissolúvel, prejudicial ao ecossistema.

"A gente quer ir para a areia porque na calçada não há espaço para colocar 580 mulheres. A nossa orla tem espaços que não cabem uma baiana. Então, para onde vão essas mulheres? A prefeitura tem 80 baianas licenciadas na areia. Então, o prefeito (ACM Neto) falou que essas 80 ele coloca na calçada, que há espaço, mas e as outras?", indagou.

Licença e quiosques

A demanda das baianas já havia sido registrada por A TARDE em reportagem publicada em 2013. À época, a secretária municipal de Ordem Pública (Semop), Rosemma Maluf, havia dito que 110 baianas estavam licenciadas na orla. "Inicialmente, 80 serão abrigadas nos quiosques, e vamos criar uma estratégia para que as outras 30 estejam abrigadas antes do verão", disse, à época.

Ontem, Rosemma afirmou que não se lembrava dos números, mas que acha que na orla cabem mais que 80 baianas na calçada. "Eu não posso licenciar na faixa de areia porque a questão está judicializada", disse.

Já sobre os quiosques que abrigariam as baianas, prometidos para o verão daquele ano, a secretária acrescentou que nas áreas reformadas serão implantados: "Não vou ter quiosque para todas as baianas. O número depende do projeto de requalificação. As que estão licenciadas continuam trabalhando, mas na calçada. Tem que ter um distanciamento de pelo menos 50 metros entre elas".

A segunda demanda da Abam para o conselho, segundo a presidente da associação, diz respeito a acarajés industrializados. "Temos uma indústria de acarajés que são vendidos em caixinha. Não é justo ganharem dinheiro às custas de muitas baianas que morreram. Se não tivesse o nome acarajé e a visibilidade que tem, eles não vendiam. Por que não encaixota coxinha de galinha e vende? Que venda, mas que chame de bolinho de feijão frito no azeite de dendê", sugeriu.

