Empoderamento do jovem negro é tema de caminhada em Amaralina

Grupos culturais do Nordeste de Amaralina desfilaram neste sábado, 25, pelas ruas do bairro e das imediações em mais uma edição da Caminhada da Rainha Nzinga – nome em referência à rainha africana que lutou contra a dominação dos portugueses na região de Angola.

Saindo do Centro Social Urbano (CSU), onde desenvolvem atividades como capoeira, dança, natação, percussão e outras, o grupo, formado majoritariamente por jovens, foi regido pela banda Olodum, convidada especial do dia.

Coordenadora do CSU do Nordeste de Amaralina, a assistente social Andreia Macedo defendeu o empoderamento dos jovens negros como força motivadora para a 7ª edição do evento.

“A escolha dessa rainha africana diz muito sobre o DNA das mulheres negras, sobretudo as mulheres do Nordeste de Amaralina, porque Nzinga teve que vencer o preconceito e o machismo”, afirmou.

Ela frisou, ainda, a oportunidade de exibição dos talentos para a comunidade. “Esse é o momento de mostrarmos o que foi desenvolvido o ano todo”, disse.

O secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), estrutura que sustenta o Centro Social Urbano, Carlos Martins, defendeu a importância das atividades para o combate à violência.

“Esse evento é também do Pacto pela Vida, o que prova que esse programa não é só repressão, mas também prevenção. O objetivo aqui é integrar a comunidade e dar alternativas a esses jovens”, afirmou.

