Empenho de religiosos garante tradição católica de Terno de Reis

Reciclagem e o desejo de manter a tradição secular são os principais elementos da Festa de Reis celebrada, desde a noite desta terça-feira, 3, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Lapinha, em Salvador. O tríduo preparatório da comemoração católica segue até a quinta, 5.

Com as mãos machucadas por confeccionar os adornos, Naíde Simas, coordenadora do Terno de Reis há oito anos, relata a dificuldade para manter o legado religioso. “Esse ano foi difícil. Não tivemos ajuda financeira. Toda a ornamentação está sendo reciclada de 2016, para que a gente possa manter esta tradição, acima de tudo, popular”, desabafa Naíde.

Para receber as missas de anunciação da festa, a paróquia foi decorada com flores apanhadas na própria rua. “Todas as flores que estão aqui, eu colhi com minhas próprias mãos e enfeitei”, revela Naíde. Ela conta, ainda, que a decoração e o presépio foram feitos com ajuda de pessoas da comunidade religiosa.

Programação

Com o tema “A identidade de Jesus nos Presentes dos Santos Reis, a igreja segue o tríduo com missas nesta quarta, 4, (19h30) e quinta (18h). Na próxima sexta, 6, data de comemoração oficial do “Dia de Reis”, a paróquia terá o terno de Saubara, que faz 100 anos.

Os festejos serão iniciados às 7h30 com missa, segue, às 15h, com o Terço da Misericórdia e encerra, às 19h30, com a missa solene, que terá a participação do maestro Keiler Rêgo. A programação conta também com o costumeiro Desfile dos Reis na praça da Lapinha, onde será encerrada a programação.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

