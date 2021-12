Emoções, corpo e mente são temas que marcam o Pathwork

Oficinas para trabalhar bloqueios como o medo e a aceitação, além da consciência dos ritmos da vida e do corpo, estão entre os pontos altos da programação do I Encontro Nacional do Pathwork/VII Encontro Regional. O evento que começou na última quinta, 1º, no Hotel Deville, em Itapuã, segue até este domingo, 4, reunindo mais de 200 brasileiros praticantes da metodologia Pathwork , criada por Eva Pierrakos e sistematizada pelo psicanalista John Pierrakos, para dar "chaves" de cura da personalidade e da alma.

Neste sábado, 3, pessoas de 14 estados brasileiros se dividiram para fazer os trabalhos oferecidos pelos helpers e facilitadores. Aceitação - o "Caminho para a Cooperação, Comunicação e União", oficina da psicóloga e radialista paulistana Miriam Izabel de Souza, os ajudou na descoberta de suas dificuldades em aceitarem-se a si mesmos e aos outros. Já a oficina de Laura Oliveira (DF) focou no movimento como forma de expressão da alma e movimentou a "Área de Convivência" do evento com um tango "sentido e suado" pelos participantes.

Uma das oficinas em destaque foi a do educador Eronaldo Marques, da Paraíba, Limpando o Caminho da Comunicação - um Mergulho nos Nossos Medos e Desejos. A proposta aos participantes era que fizesse comunicação com seu seus sentimentos para descobrirem como seus medos podem se tornar seus desejos e vice versa.

A programação contou ainda com relatos de experiências inovadoras da aplicação da metodologia Pathwork nas áreas de Educação, Saúde, corporativa e até no ambiente tecnológico, já que muda a visão dos profissionais.

A promotora Bethânia Correia, do Pará, relatou sua vivência emocionante nos tribunais do Pará, porque passou a ter um novo olhar sobre réus e vítimas. "Será que réus também não podem ser vítimas?", questiona.

adblock ativo