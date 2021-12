Emoção marca dia de homenagens a Rainha do Mar

O presente principal da Rainha do Mar, Iemanjá, foi entregue por volta das 16h desta segunda-feira, 2, por pescadores e fiéis, no mar do Rio Vermelho. A imagem da orixá de 1,5 metro, feita de fibra de vidro, foi levada ao mar pela tradicional embarcação Rio Vermelho.

Junto com a imagem de Iemanjá, flores, perfumes, sabonetes, champagne, comidas, espelhos e outros mimos para a vaidosa orixá.

Acompanhado de mães de santos e baianas, o prefeito ACM Neto participou da cerimônia.

"Essa festa é, com certeza, a maior homenagem feita a Iemanjá em todo Brasil e mostra a força e a fé do nosso povo. Você vê que aqui tem gente de todos os cantos, todas as regiões, que fizeram o esforço de vir reverenciar a rainha das águas", disse o prefeito.

Os presentes foram entregues para Iemanjá desde o início da manhã desta segunda. A fila para deixar as oferendas no barracão chegou até o Largo do Rio Vermelho, bairro que concentra a programação em homenagem a Rainha do Mar.

Enquanto alguns enfrentaram a fila, outros devotos preferiram saudar Iemanjá "de perto" e deixaram seus balaios na praia, colorido o mar do Rio Vermelho.

O movimento no bairro boêmio começou na noite deste domingo, 1º, quando devotos da Rainha do Mar "invadiram" as ruas do Rio Vermelho. Cantando, eles entregaram suas oferendas para Iemanjá.

Por volta das 4 horas, houve a queima de fogos anunciando o início da programação desta segunda-feira especial. Muitos devotos aproveitaram as primeiras horas do dia para levar flores e presentes para a Rainha do Mar. Todos os anos, a festa atrai uma multidão para o Rio Vermelho.

Cobertura



Esse ano a festa foi transmitida ao vivo nesta manhã em uma parceria do Grupo A TARDE e do Irdeb, por intermédio da TV Educativa. A apresentadora Pâmela Lucciola acompanhou o evento direto do Rio Vermelho. O repórter e apresentador Igor Baraúna e a repórter Érica Latiff também mostraram os momentos mais interessantes da celebração.

