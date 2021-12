Emoção de Daniela Mercury marca encerramento do Réveillon

O encerramento da festa do Réveillon Salvador 2017 foi comandado pelo grupo Olodum, Daniela Mercury e a banda Avenida Sete. Neste domingo, no final da tarde, o primeiro dia do ano foi saudado com muita música e animação na arena batizada com o nome da rainha do axé.

Relembrando hits que marcaram o sucesso da banda, o Olodum foi a primeira atração da festa. Logo em seguida a cantora Daniela Mercury animou o público que lotou o evento. "Esta geração pode salvar o planeta, salve Oxum", disse Daniela no início do show.

A 'rainha má' desejou um feliz ano novo ao público e falou sobre a 17ª edição do projeto Pôr-do-Som, que antes acontecia na Barra e, desde o ano passado, migrou para a Praça Cairu, no Comércio. "O dia 1º de janeiro é uma data que se tornou importante para Salvador", afirmou a artista.

A banda Olodum foi um dos destaques da festa deste domingo (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

Pedacinho

Daniela Mercury lembrou que a Praça Cairu depois da homenagem é um pedacinho dela. "Fiquei muito feliz quando soube que arena levaria o meu nome, pois esta praça é a mais linda e mais emblemática", comentou. Ela recordou que frequentava o lugar quando era pequena e que montou a primeira edição do projeto Pôr-do-Som no Comércio, com Camafeu de Oxóssi.

Além disso, contou que a praça foi também o local do primeiro show da Companhia Clic (banda que Daniela integrou). "Estarei sempre nesta praça cantando, de alguma forma estarei aqui, ainda que eu não esteja" afirmou Daniela emocionada com a homenagem .

