Emissão de RG no SAC Comércio é transferida temporariamente

A emissão de carteira identidade no SAC Comércio estará suspensa até esta quarta-feira, 29, em função das obras para recuperação e padronização da estrutura física do posto. O serviço voltará a ser ofertado na quinta-feira, 30, em unidade do SAC Móvel localizada na Escola Profissionalizante Landulpho Alves (CEEP-BA), até que as obras sejam finalizadas. A CEEP-BA fica na Av. Engenheiro Oscar Pontes, 220, bairro da Calçada, e o funcionamento do SAC Móvel será das 7h às 15h30. As carteiras de identidade emitidas até o término das obras serão entregues na unidade da Ouvidoria da PM do próprio SAC Comércio.

Além da emissão da carteira de identidade, desde segunda-feira, 27, estão suspensos o atendimento do Procon e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Como ainda há uma parte da estrutura em reformas, os serviços ofertados pelo Ceprev, Planserv, Mais BB e para emissão do CPF e da certidão negativa de antecedentes criminais continuarão suspensos até o término das obras.

Vale ressaltar que, nesta terceira etapa, não serão afetados os serviços da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Junta do Serviço Militar, Sefaz Municipal e Estadual, Serviço de Atendimento ao Fornecedor (SAF), Detran, Sinebahia, Serviço de Atendimento Judiciário (SAJ), Coelba, Embasa e Ouvidoria da PM.

