Emissão de CNH na capital será transferida para postos SAC

A emissão da carteira nacional de habilitação (CNH) em Salvador passará a ser feita exclusivamente nos postos do SAC da capital, a partir da próxima segunda-feira, 4.

Quem solicitar a CNH até esta sexta, 1º, na sede do Detran terá o documento entregue no SAC Bela Vista. Os usuários que necessitarem emitir ou renovar a primeira ou demais vias da CNH devem buscar atendimento nos postos SAC de Cajazeiras, Pau da Lima, Periperi, Shopping Barra e Shopping Bela Vista.

Outra opção para emissão do documento são as unidades do Salvador Shopping e Shopping Paralela, que atendem por agendamento pelo número 0800 071 5353.

A medida visa descentralizar a demanda da sede do Detran, dando mais agilidade ao atendimento ao cidadão.

Serviços

Ao todo, as sete unidades irão disponibilizar mais de 1,2 mil atendimentos diários.

Além da emissão da CNH, as unidades do Detran nos postos SAC oferecem serviços como a adição ou mudança de categoria, renovação da carteira de habilitação, alteração de dados cadastrais, consulta de IPVA, defesa de multas, procedimentos administrativos para venda de automóveis e vistoria de veículos, feita exclusivamente nas unidades do Shopping Paralela e Salvador Shopping.

Informações: no site www.sac.ba.gov.br e por meio dos telefones 0800 071 5353 e 4020-5353.

adblock ativo