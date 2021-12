Emergência pela seca abrange 44% da Bahia

As chuvas que vêm caindo em regiões como Chapada Diamantina e no Oeste reduziram o número de municípios baianos com decreto de emergência por seca reconhecidos pela Defesa Civil do Estado. Mesmo com esse decréscimo, 44% dos municípios da Bahia, somando uma população de 3.935.352 indivíduos, estão enfrentando período de forte estiagem.

De 220, em março de 2017, a quantidade de municípios com decreto de emergência foi reduzida para 184 em março deste ano.

Outros, principalmente do sertão de clima semiárido, estão há muitos anos seguidos com baixo índice de chuvas, comprometendo a produção e a sobrevivência do sertanejo.

Segundo o coordenador da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), Paulo Luz, o maior número foi registrado em 2012, quando 265 municípios tiveram decreto emergência reconhecidos por seca.

Feira de Santana (a 109 km de Salvador) está em situação crítica. Há oito anos, está sob decreto de emergência por seca, atingindo atualmente uma população de 622.639 pessoas.

Prejuízos

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, Joedilson Machado de Freitas, "nos últimos anos está chovendo cada vez menos, o que afeta não só os mananciais como a pecuária e agricultura de subsistência".

Embora sem citar números que possam estimar as perdas da safra passada, ele confirmou que o município pediu a liberação do Garantia Safra e está esperando a resposta.

"O objetivo é minimizar os efeitos negativos da escassez hídrica nas comunidades rurais, que há anos veem o problema se agravar", disse o secretário.

Expectativa

O secretário disse que, em Feira de Santana, os produtores rurais estão na expectativa da safra em curso, que começou dia 1º de abril e vai até junho.

Afirmou, ainda, que os moradores da zona rural são abastecidos por carros-pipa e poços tubulares com dessalinizadores para tornar potável a água salobra. Na cidade, a água vem da barragem de Pedra do Cavalo.

Outro município que sofre com a falta de chuvas e está com decreto de emergência por seca é Dom Basílio (a 658 km de Salvador) onde, desde 2012, a cidade e o interior são abastecidos com carros-pipa, afetando diretamente a vida de 12.553 pessoas.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, Manoel Jeremias, "a gente se adapta como pode, plantando culturas resistentes, como palma e umbuzeiro. Quem pode faz lavoura pequena com gotejamento, que é o sistema mais econômico de água".

O coordenador da Sudec, Paulo Luz, afirmou que o decreto de emergência não representa que um município vai receber verbas.

"Acontece que depois de reconhecido o problema, os gestores terão facilidades para aprovar projetos cuja finalidade única é resolver as demandas ligadas à seca ou chuva forte", explicou o coordenador.

Entre as regiões afetadas pela estiagem, ele apontou o Sudoeste como um lugar que choveu pouco e alguns reservatórios merecem preocupação.

Citou, também, que na divisa com Minas Gerais, a barragem de Condeúba está com 15% da sua capacidade. "Ela abastece três municípios e pode entrar em colapso porque o período chuvoso já acabou", concluiu.

