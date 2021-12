Emenda é inconstitucional, diz DPE

O uso de argumentos religiosos para debater o Plano Estadual de Educação (PEE) fez com que a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) considerasse a emenda apresentada pelo deputado Pastor Sargento Isidório inconstitucional.

O órgão emitiu, na segunda-feira, 2, uma nota técnica com argumentos contrários à posição do parlamentar, citando principalmente a laicidade do estado brasileiro e o conceito de família.

"Outro equívoco primário da proposta está na premissa de que família, para o direito brasileiro, deve ser aquela composta exclusivamente por pai, mãe e filho", diz trecho do texto da DPE, assinado pelos defensores públicos Erik Palácio Boson, Eva Rodrigues e Felipe Noya.

Ilegalidade

O presidente da Comissão de Diversidade e Enfrentamento à Homofobia da seção baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), Filipe Garbelotto, também identificou vícios de inconstitucionalidade na proposta de modificação do plano.

Segundo ele, o tratamento dos temas gênero e sexualidade está previsto em documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário. "A proibição é abusiva, ilegal e inconstitucional. Vai contra o princípio máximo que determina uma sociedade livre de preconceito", considera.

Sobre o assunto, o deputado Sargento Isidório afirmou à equipe de A TARDE que também reprova a violência contra homossexuais. "Não sou homofóbico, porque homofobia é agredir, humilhar ou bater em alguém. Sou contra qualquer tipo de violência, porque já fui gay e sei o que é homofobia. Só não posso concordar com a criação de 'escolas de gays' para crianças", defende-se.

adblock ativo