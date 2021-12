Embasa suspende fornecimento de água em bairros de Salvador

Desde as 8h da manhã desta segunda-feira, 7, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) suspendeu o fornecimento de água em alguns bairros de Salvador para realizar a manutenção emergencial em um equipamento do sistema de abastecimento.

Por conta disso, o fornecimento está temporariamente interrompido, nas seguintes localidades: IAPI, parte de Pero Vaz, Guarany, Curuzu, parte de Santa Mônica, parte da Liberdade, Baixa do Santo Antônio, Largo do Retiro, San Martin, Largo do Tanque, Alto do Pará, parte da Barros Reis, parte do Bom Juá, Jardim Brasília, Engomadeira, Arraial do Retiro, parte da Saramandaia, parte do Cabula, parte de Pernambués, Saboeiro, Tancredo Neves, Arenoso, Doron, parte de Narandiba, Jardim Santo Inácio, Sussuarana Nova e Velha, Mata Escura, Calabetão, São Gonçalo e Novo Horizonte.

Outras localidades terão redução na oferta de água, como no Comércio, Água de Meninos, Nazaré, Barbalho, Loteamento Joana D'Arc, Saúde, Macaúbas, Caixa D'Água, Cidade Nova, Lapinha, parte do Santo Antônio, parte do Pau Miúdo, Dois Leões, Sete Portas, Baixa dos Sapateiros, Djalma Dutra e parte do Santo Agostinho.

O abastecimento será retomado gradativamente após a conclusão do serviço, que está prevista para acontecer às 23h desta segunda.

