Embasa será notificada por despejo de esgoto em mar do Rio Vermelho

A Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) será notificada após fiscalização realizada nesta quinta-feira, 7, pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Secretaria de Manutenção (Seman). Fiscais dectectaram despejo de esgoto no mar em frente à rua Fonte do Boi, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Técnicos da Seman e Sedur estiveram no local após denúncias e descobriram que existe um sistema de captação de esgoto da Embasa com um extravasor irregularmente direcionado para o mar. De acordo com as secretarias, este tipo de prática se configura como ato criminoso.

Outros casos

Está é a quarta vez que a Embasa receberá notificação por conta de despejo irregular de esgoto nas redes pluviais e nas praias de Salvador. Em dezembro de 2018, a Sedur protocolou denúncia contra a empresa junto ao Ministério Público da Bahia por poluição do Rio Trobogy. A multa por reincidência por este tipo de crime é de R$10 milhões.

Em nota, a Embasa informou que a água que escorre na praia da rua Fonte do Boi não é esgoto. O extravasor, segundo a empresa, trata-se de um córrego que retomou seu fluxo normal. A estrutura, que desviava esse fluxo do córrego para a rede coletora, foi desmontada desde o ano passado.

