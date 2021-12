Embasa restabelece fornecimento de água

No final da tarde desta sexta-feira, 5, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) concluiu a instalação da estrutura de aço que será utilizada para sustentar a adutora na BR-324, que ficou exposta por conta de uma cratera que se formou na pista em junho.

A obra para a recuperação da cratera deixou 27 bairros de Salvador sem o abastecimento de água durante todo o dia desta sexta.

A assessoria da Embasa informou que, após a conclusão do serviço, o abastecimento foi restabelecido gradativamente no início da noite. Alguns moradores dos bairros afetados reclamaram da falta d'água durante o dia.

" Hoje (sexta) pela manhã, a água ainda caia bem fraca, mas depois parou de cair no chuveiro. Não vejo necessidade de cortar o abastecimento nesse bairro que é tão distante da BR-324", argumenta a autônoma e moradora do bairro de Narandiba, Beatriz Moreira.

Morador do Retiro, o vendedor André de Almeida reclamou da dificuldade que enfrenta com a falta d'água. "Quando acordei pela manhã o abastecimento já tinha sido interrompido. Como não tenho nenhuma reserva, tive que buscar água de balde na casa da minha mãe, que fica longe da minha", conta.

A autônoma e moradora de da Capelinha de São Caetano, Cristiane Jaqueline Ferreira, diz que ficou sem água até pra cozinhar. "Não tenho tanque em casa. Minha tia que me deu água para fazer comida. Espero que voltem logo a abastecer o nosso bairro", disse na tarde desta sexta, quando o abastecimento ainda não tinha sido restabelecido.

No caso do rodoviário e morador de Fazenda Grande, Salvino Félix da Silva, o jeito foi buscar água na casa do vizinho. "Mas acho que se eles cortaram a água foi por que houve necessidade", diz.

As regiões que tiveram o abastecimento de água interrompido foram: São Caetano, Capelinha de São Caetano, Boa Vista de São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Calçada, Jardim Cruzeiro, Bonfim, Monte Serrat, Boa Viagem, Ribeira, Itapagipe, Uruguai, Mata Escura, Sussuarana, Novo Horizonte, Narandiba, Tancredo Neves, São Gonçalo do Retiro, Cabula, Pernambués, Calabetão, IAPI, Pero Vaz, parte da Liberdade, Barros Reis, além do Retiro e San Martin.

Recuperação

A cratera foi aberta no início de junho por conta das chuvas. Na última segunda, 1º, uma das pistas teve que ser interditada pela ViaBahia, concessionária que administra o trecho da rodovia, para obras de recuperação.

Os trabalhos de drenagem para a recuperação da cratera gerou um congestionamento de 8 km sentido Feira de Santana. Os motoristas que passavam pelo local foram orientados a seguir por vias alternativas para evitar engarrafamentos.

A assessoria da Embasa informou que a adutora foi sustentada de forma definitiva depois que a empresa instalou uma treliça, estrutura de aço semelhante a uma passarela. O órgão retirou os guindastes que davam estabilidade à adutora de água tratada.

A equipe de A TARDE entrou em contato com a assessoria da ViaBahia para falar sobre o assunto, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem.

