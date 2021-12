Embasa regulariza abastecimento em 27 áreas de Salvador

O abastecimento de águas em 27 áreas de Salvador foi retomado na noite desta quarta-feira, 19, às 21h30, de acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). O fornecimento tinha sido suspenso para realizar serviço emergencial na adutora que ficou exposta por conta da cratera da BR-324. Os bairros começaram a ficar sem água na noite de segunda, 17.

As regiões atingidas foram: São Caetano, Capelinha de São Caetano, Boa Vista de São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Calçada, Jardim Cruzeiro, Bonfim, Monte Serrat, Boa Viagem, Ribeira, Itapagipe, Uruguai, Mata Escura, Sussuarana, Novo Horizonte, Narandiba, Tancredo Neves, São Gonçalo do Retiro, Cabula, Pernambués, Calabetão, IAPI, Pero Vaz, parte da Liberdade, Barros Reis, Retiro e San Martin.

