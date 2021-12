Embasa recomenda evitar banho de mar em Ondina

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) orienta a população a evitar o banho de mar na praia de Ondina. A medida é necessária devido ao serviço de reparo na tubulação do esgoto que rompeu, na madrugada da quarta-feira, 11, no Largo de Santana, no Rio Vermelho.

Durante a execução dos reparos, técnicos identificaram que a extensão do dano foi maior do que o previsto e houve a necessidade de desativar temporariamente a estação elevatória de esgoto do bairro de Ondina.

Somente após o fim do reparo, previsto para a noite desta sexta-feira, 13, o banho é indicado.

