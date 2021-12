Embasa nega responsabilidade sobre crateras abertas

Em nota enviada à imprensa, nesta quinta-feira, 16, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informa que as três crateras que surgiram nos últimos dias em algumas ruas de Salvador, nos bairros de Marechal Rondon, Cidade Jardim e Jardim Armação, não foram causadas por problemas nas redes de esgotamento sanitário e abastecimento de água.

Uma cratera abriu e o asfalto cedeu no bairro de Marechal Rondon, na manhã da última quarta-feira, 15. Segundo a Embasa, danos na rede de drenagem de águas pluviais acabaram provocando a abertura do buraco de grande dimensão. O órgão informa que enviou até o local técnicos e verificaram que as redes de água e esgotamento sanitário não foram afetadas.

Outra cratera também abriu na rua Leonor Calmon, bairro Cidade Jardim, na última quinta-feira, 9, quase engolindo um veículo. A Embasa diz que a cratera abriu devido ao impacto da forte chuva na rede de drenagem de águas pluviais cuja responsabilidade de manutenção seria da prefeitura de Salvador.

O carreamento do solo no momento do incidente acabou provocando a ruptura das redes de água e esgoto do local, que ficaram sem apoio. No mesmo dia, a Embasa desviou suas redes para garantir a continuidade dos serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto aos imóveis da rua e aguarda a recuperação do trecho pela prefeitura para recompor ou revisar o traçado das redes que a empresa opera no local.

No bairro Jardim Armação também houve problemas com uma cratera que se formou. A Embasa diz que o incidente foi causado em decorrência de erosão ocorrida durante as obras de construção de um prédio no local. Com o deslocamento do solo, a rede distribuidora de água foi atingida e fechada, mas não há risco de desabastecimento na região.

adblock ativo