Embasa interrompe fornecimento em 25 bairros de Salvador

Abastecimento de água será interrompido nesta segunda-feira, 16, em 26 localidades de Salvador a partir das 8h30. A interrupção é necessária para a realização da manutenção em um equipamento do Reservatório do Cabula.

De acordo com a Embasa, a conclusão do serviço está prevista para as 18h30 do mesmo dia, quando o abastecimento será retomado de forma gradativa. Não sentirão os efeitos da interrupção os imóveis com caixa d'água com capacidade suficiente para atender as necessidades diárias de consumo de seus moradores.

Confira os bairros:

Alto do Pará

Arraial do Retito

Baixinha do Santo Antônio

Cabula

Curuzu

Doron

Engomadeira

Estrada das Barreiras

Guarany

IAPI

Largo do Retiro

Largo do Tanque

Monte Serrat

Narandiba

Novo Horizonte

Parte da Barros Reis

Parte da Liberdade

Parte da Santa Mônica

Parte do Bonfim

Pernambués

Pero Vaz

Saboeiro

San Martin

Sussuarana

Tancredo Neves

A interrupção também vai resultar em redução de oferta de água para os bairros do Santo Antônio, Nazaré, Saúde, Barbalho, Sete Portas, Comércio, Caixa D'Água, Pau Miúdo e Cidade Nova.

