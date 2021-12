Embasa interrompe fornecimento de água em 21 bairros

O fornecimento de água será interrompido em 21 bairros de Salvador a partir das 8h desta quarta-feira, 26, para colocação do novo reservatório de água no centro de reservação da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), em Águas Claras. De acordo com a Embasa, responsável pelas obras, o abastecimento nessas áreas será retomado de forma gradativa na noite do mesmo dia, e será normalizado em até 24 horas.

Os bairros afetados serão: Jardim Esperança, Sete de Abril, Estrada Velha do Aeroporto, Nova Brasília, Canabrava, São Marcos, Vale dos Lagos, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras, Nova Cidade, Avenida São Rafael, Cajazeiras 8 e 10, Fazenda Grande 1 a 4, Jardim Cajazeiras, Porto Seco, Castelo Branco e Vila Canária.

O serviço consistirá na ligação do novo reservatório, com capacidade de 8,7 milhões de litros, ao existente, duplicando a capacidade de reservação do sistema de Águas Claras. O investimento foi de R$ 3,7 milhões, com recursos próprios e do PAC 2.

A Embasa recomenda que os moradores façam a utilização racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares no período de realização do serviço.

