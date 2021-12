Embasa interrompe abastecimento em 27 localidades

O fornecimento de água foi interrompido em 27 localidades de Salvador desde às 16h desta segunda-feira, 17. Em nota enviada à imprensa, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que suspendeu o serviço por conta do aumento da cratera na BR-324, na altura do km 618, próximo ao Porto Seco Pirajá.

Segundo a Embasa, o buraco na rodovia ampliou devido às fortes chuvas que atingem a capital baiana. Uma adutora da Embasa ficou exposta no local e, por isso, o fornecimento teve de ser interrompido, para a realização de serviço emergencial de escoramento da tubulação.

"A medida é necessária para evitar o rompimento do equipamento, que é responsável por enviar 6.850 litros por segundo para uma parte da capital baiana. No momento, não há previsão de conclusão do serviço", informou a empresa.

adblock ativo