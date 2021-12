Embasa interrompe abastecimento de água em Nova Brasília

O fornecimento de água foi interrompido nos bairros de Nova Brasília e nos loteamentos entre a entrada do Jardim Esperança e a Mansão dos Magistrados na manhã desta terça, 9, em Salvador, informou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

De acordo com a Embasa, a interrupção foi necessária porque uma escavadeira da Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (Sucop), a serviço da prefeitura, quebrou um ponto da rede distribuidora de água, pela manhã, na Estrada Velha do Aeroporto.



Ainda conforme a empresa, uma equipe técnica da empresa está no local para reparar o trecho danificado da tubulação. A conclusão do serviço está prevista para as 20h desta terça, quando deve ser iniciada a regularização gradativa do abastecimento de água nessas áreas. A Embasa não informou se a quantidade do reservatório de água das localidades afetadas é suficiente para os moradores.

