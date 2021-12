Embasa inicia reparo em tubulação danificada no Imbuí

A Embasa já iniciou a reparação da tubulação que foi rompida por uma retroescavadeira na manhã desta quinta-feira, 11, na Av. Paralela. Segundo órgão ainda não há previsão de conclusão para o serviço pois os técnicos estão avaliando a extensão dos danos.

A companhia também informou que o fornecimento de água em nenhum bairro da região será afetado devido ao fechamento da rede danificada.

Uma retroescavadeira rompeu a adutora da Embasa que passa por baixo da obra do viaduto do Imbuí. Por conta do acidente, um jato forte de água ultrapassa a altura do viaduto. O acidente ocorreu na altura do Shopping Caboatã. Segundo engenheiros da obra, a retroescavadeira estava fazendo manobras e passou por cima da adutora, que não suportou o peso e se rompeu. É uma adutora de 60 cm de diâmetro.

Confira na integra a nota da Embasa:

"Informamos que o vazamento de água na entrada do bairro do Imbuí foi provocado por quebramento em rede de abastecimento ocasionado por máquina utilizada na obra do complexo de viadutos que está em andamento no local. Na manhã de hoje (11), logo após o incidente, a Embasa fechou a rede em questão para conter o vazamento e iniciou os reparos nas tubulações. Ainda não há previsão de conclusão dos serviços, pois os técnicos estão avaliando a extensão dos danos."

