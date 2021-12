Embasa identifica "gato" em prédio com 17 apartamentos em Mussurunga

Uma ligação clandestina de água, conhecida popularmente como "gato", foi descoberta em um prédio com 17 apartamentos e em um estabelecimento comercial em Mussurunga, em Salvador. Os imóveis possuem débito com a Embasa de cerca de R$ 183 mil e estava com o fornecimento suspenso desde janeiro de 2014.

A empresa suspeita que o "gato" foi criado em fevereiro de 2014 e funcionava até esse mês. A estimativa é que a fraude causou uma perda de 7,74 milhões de litros de água. A multa a ser aplicada é de aproximadamente R$ 8,5 mil.

A operação foi realizada pela Embasa com apoio de policiais civis e militares, além do Departamento de Polícia Técnica (DPT), nesta quarta-feira, 13, mas só foi divulgada nesta quinta, 14.

