Embasa garante que água já chega a 26 bairros nesta quarta

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) informa que o abastecimento de água das localidades afetadas pela interrupção está ocorrendo de maneira regular. Ainda segundo a Embasa cerca de 26 bairros devem ter o fornecimento restabelecido nesta quarta-feria, 8. Na semana passada uma adutora da Embasa foi danificada durante as obras do Metrô de Salvador, o que prejudicou o abastecimento de água em alguns bairros da cidade.

De acordo com a empresa, os vazamentos registrados na tubulação são causados pelo aumento da pressão de água e não interferem no fornecimento de água. Técnicos estão fazendo ajustes, que são normais em operações dessa natureza, informa a Embasa.

A previsão é que o abastecimento seja regularizado totalmente nos seguintes bairros: parte baixa do Bonfim, Mares, Boa Viagem, Jardim Cruzeiro, Lobato, Caminho de Areia, Baixa do Fiscal, Ribeira, Massaranduba, Roma, Uruguai, Vila Rui Barbosa, São Caetano, Alto de Peru, Santa Mônica, Bom Juá, Retiro, Arraial do Retiro, Engomadeira, Resgate, Doron, Saboeiro, Santo Inácio, Narandiba, Estrada das Barreiras e São Gonçalo.

Ainda segundo a Embasa o processo de restabelecimento também está se dando de forma gradativa nas seguintes áreas, com previsão de regularização nesta quinta-feira, 9: parte alta do Bonfim, parte da Liberdade, Boa Vista de São Caetano, Capelinha, Fazenda Grande do Retiro, Pernambués, Tancredo Neves, Arenoso, Calabetão, Mata Escura e Sussuarana.

adblock ativo