Embasa flagra 'gatos' de água em São Marcos e Sete de Abril

Um mercadinho, um bar e sete residências foram flagrados desviando água da rede distribuidora da Embasa, nos bairros de Sete de Abril e São Marcos, nesta quarta-feira, 24. A ação de policiais militares e civis, buscaram os responsáveis pelos imóveis mas nenhum deles foi encontrado.

A ligação clandestina no bairro de São Marcos abastecia um imóvel através de um mercado e seis residências. As residências estavam com o fornecimento de água cortada e um débito total de cerca de R$ 94 mil. Nas mesmas condições, um bar em Sete de Abril estava com débito de cerca de R$ 27 mil.

Os responsáveis pelos imóveis serão convocados à delegacia para prestar esclarecimentos. Terão também que pagar o débito e multa, além do valor referente à quantidade de água desviada, que ainda está sendo calculada.

