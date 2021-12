Embasa flagra clube e creche com gato de água

Um clube esportivo em Paripe e uma creche em Piatã foram flagrados utilizando água de forma irregular por equipes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Os imóveis comerciais estavam com suas ligações inativas (quando há interrupção no fornecimento de água por falta de pagamento), mas eram abastecidos por meio de desvios executados pelos usuários antes do hidrômetro, caracterizando fraude. A Embasa informou apenas que a irregularidade foi descoberta essa semana.

A empresa divulgou ainda que o clube está com 49 contas em aberto junto à Embasa, totalizando um débito em torno de R$ 35,2 mil. O imóvel já tinha sido alvo de ação de retirada de fraude em março de 2013, sendo o último corte por falta de pagamento executado em agosto daquele ano. "Após a retirada da ligação irregular, aplicaremos uma nova multa no valor de R$ 3.864,35", explica o gerente comercial, Isaías Artur da Silveira, por meio de nota.

A estimativa feita pela empresa é que o imóvel tinha um consumo médio de 16 metros cúbicos de água por mês.

Já a creche está com o fornecimento de água inativo desde 2008 e tem uma dívida acumulada em torno de R$ 70 mil. "Ainda não foi possível estimarmos a multa que deverá ser aplicada, pois se trata de uma ligação inativa com abastecimento alternativo, sem histórico de consumo", explicou o gerente comercial Leonardo Dias.

A Embasa informa ainda que conta atualmente com 40 equipes de campo somente nas unidades da capital e região metropolitana. Essas equipes são responsáveis por mais de 200 verificações deste tipo todos os dias.

Qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da Embasa com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente. O usuário que estiver nessa situação deve procurar um ponto de atendimento da Embasa e regularizar sua ligação, evitando problemas e corte no abastecimento do imóvel.

