Embasa espera concluir reparo de adutora até domingo

O serviço de recuperação da adutora de água tratada danificada pelas obras do metrô de Salvador no último dia 1º pode ser concluído neste domingo de Páscoa, 5. A informação é da Embasa, que emitiu comunicado à imprensa na manhã deste sábado, 4. Leia a íntegra da nota:

"Com o início do trabalho de recuperação da adutora de água tratada danificada pelas obras do metrô de Salvador, a expectativa da Embasa é que o serviço seja concluído na manhã de domingo, 05, quando o abastecimento será retomado de forma gradativa, caso não haja nenhuma intercorrência. Cerca de 150 técnicos da Embasa e CCR Metrô Bahia estão trabalhando ininterruptamente para a execução da obra.

Na sexta-feira, 3, após a identificação do ponto de ruptura na tubulação, a mais de 11 metros de profundidade, foi implantada uma estrutura metálica que está permitindo o acesso dos funcionários com segurança ao local para a execução do serviço de recuperação da adutora.

Outra frente de trabalho executa a implantação de uma nova rede, com 350 metros de extensão e 1,2 metro de diâmetro. Até que o reparo seja concluído e o abastecimento retorne à normalidade, a Embasa orienta que a população afetada economize água.

Para minimizar os transtornos, a Embasa está reforçando a produção de água da estação de tratamento da Bolandeira, responsável pelo abastecimento de 40% de Salvador, para atender as áreas afetadas.

A adutora principal é uma das principais tubulações que alimentam o sistema da capital, aduzindo água da Estação de Tratamento Principal, em Candeias até o Centro de Reservação do Cabula, o maior do município. Com a interrupção da adutora, o sistema teve uma redução na vazão de água tratada distribuída e está afetando o fornecimento de água em cerca de 60% da cidade."

Enquanto o reparo não é concluído, moradores de bairros como o Calabetão disputam por um pouco de água. Veja fotos

