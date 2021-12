Embasa e CCR mantêm 150 técnicos para reparar adutora

Segundo nota divulgada pela Embasa, cerca de 150 técnicos da empresa e da CCR Metrô Bahia trabalham para a recuperação da adutora danificada na BR-324.



"Após a identificação do ponto de ruptura na tubulação, a mais de 11 metros de profundidade, está sendo implantada uma estrutura metálica que vai permitir o acesso dos funcionários com segurança ao local para a execução do serviço de recuperação da adutora", informa o comunicado.



Outra frente de trabalho executa a implantação de uma nova rede, com 350 metros de extensão e 1,2 metro de diâmetro. A previsão era a de o serviço continuar durante a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado, 4.



A Embasa informa que está reforçando a produção de água da estação de tratamento da Bolandeira, responsável pelo abastecimento de 40% de Salvador, para atender às áreas afetadas.



"Até que o reparo seja concluído, e o abastecimento retorne à normalidade, a Embasa orienta que a população afetada economize água", recomenda a nota.

