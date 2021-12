Embasa descobre 'gato' em restaurante no Rio Vermelho

Equipes da Embasa flagraram uma ligação irregular de água que abastecia um restaurante de grande porte na rua Ilhéus, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A empresa não quis revelar o nome do estabelecimento.



De acordo com a empresa, a fraude havia sido detectada no dia 4 de fevereiro, com a retirada da ligação. No entanto, o 'gato' foi reativado, sendo o último flagrante feito pela Embasa na manhã desta quarta-feira, 24. A dívida do imóvel com a empresa chega a R$ 14.296,02.



A ligação irregular de água é qualificada como crime contra o patrimônio, de acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro, cujo parágrafo 3º, ao tratar de furtos, equipara "à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico". A pena prevista na lei é de um a quatro anos de prisão e multa.

Combate ao 'gato'

No final do ano passado, a Embasa lançou a campanha "De Olho no Gato - Seja Legal com a Água", para regularizar, por meio de negociação flexível de débitos, ligações irregulares em sua rede distribuidora.



"Hoje, a Embasa tem 40 equipes de campo somente nas unidades da capital e região metropolitana, responsáveis por mais de 200 verificações deste tipo todos os dias", destacou por meio de nota José Roberto Gil, gerente do Departamento de Gestão Comercial da Embasa para a RMS.



Dos mais de 9,8 mil casos de gato flagrados, desde maio do ano passado, nas regiões metropolitanas de Salvador e Feira de Santana, cerca de 28% já regularizaram a situação junto à empresa, utilizando as ferramentas de negociação disponíveis, sobretudo a campanha de negociação flexível da Embasa.

