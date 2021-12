Embasa descobre 22 casos de fraude no bairro de São Caetano

Em uma operação de combate à fraude no consumo de água, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) em conjunto com as polícias Militar e Civil, descobriram nesta quarta-feira, 3, uma ligação clandestina que abastecia uma padaria, barbearia, escola de futebol e cinco bares na rua Resende de Jesus, no bairro de São Caetano.

Outra irregularidade foi identificada na rua Capelinha de São Caetano, que abastecia dois prédios com onze imoveis residenciais e três pequenos comercios. No total, foram localizados no mesmo dia 11 imoveis residenciais e 11 estabelecimentos comerciais beneficiados com fraudes.

Os proprietários dos imoveis serão intimados a depor na 4ª Delegacia Territorial (DT/ São Caetano). A polícia coletou provas que serão reportadas no inquerito, “Retiramos todas as fraudes. A Embasa irá calcular o prejuízo causado e o valor da multa que será cobrada dos responsáveis”, informou Daniel Pindobeira, gerente comercial da Embasa, por meio de nota da assessoria de comunicação.

Além dos casos suspeitos, apresentados por meio das análises de consumo e do cruzamento de dados no sistema comercial, a Embasa conta com o apoio da população, que pode denunciar sigilosamente as fraudes através do numero: 0800 0555 195.

