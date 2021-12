Embasa abre inscrições para Jovem Aprendiz em Salvador

A Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) abriu a seleção para o Programa Jovem Aprendiz 2014. São 168 vagas para a área administrativa da empresa, em Salvador.

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 14 de junho no site da empresa responsável pela seleção.

As vagas são destinadas aos estudantes da rede pública de ensino que tenham nascido no período de 18/09/1998 a 18/09/2000. Outros requisitos também devem ser atendidos, como estar cursando o 8º ou 9º ano do ensino fundamental ou o Ensino Médio na rede pública; possuir renda familiar de até três salários mínimos; não ter participado de programas de aprendizagem na área administrativa em outra instituição e não ter nenhum membro da família participando de programas de aprendizagem.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: uma por meio de provas objetivas e a outra por meio da análise do histórico escolar do último ano cursado. A prova objetiva acontecerá no dia 20 de julho.

Os aprovados no processo seletivo recebem salário, vale-transporte, assistência médica e fardamento para trabalhar.

O Programa Jovem Aprendiz da Embasa já beneficiou mais de 1.400 jovens e possibilita aos aprendizes adquirirem conhecimentos práticos e teóricos de um ofício.

Mais informações sobre o Programa Jovem Aprendiz no site da Embasa.

