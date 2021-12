Embarque tranquilo nas travessias de Mar Grande e Morro

O movimento de embarque é tranquilo nas travessias com destino a Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e Morro de São Paulo, na manhã deste domingo, 18. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) o fluxo é considerado moderado e os passageiros embarcam em horários de 30 em 30 minutos ou a cada 15 minutos, conforme a demanda do momento.

O sistema opera com oito embarcações em tráfego e seis na reserva técnica desde às 5 horas da manhã.

No período das 7h30 às 9h30, o sistema ficou parado no sentido de Vera Cruz - Salvador, por conta da maré baixa. No sentido inverso, os barcos saem normalmente do Terminal Náutico e atracam no terminal do sistema ferryboat em Bom Despacho.

O último horário saindo de Salvador, neste domingo, será às 20h e de Mar Grande, às 18h30. Aos domingos a passagem na travessia de Mar Grande custa R$ 6,60 para os passageiros que embarcam no Terminal Náutico da Bahia. Para quem vem de Mar Grande para a capital a tarifa é R$ 5,60.

Morro de São Paulo

A linha Salvador-Morro de São Paulo também tem movimento moderado neste domingo. Para quem for embarcar os horários de saída são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h. A viagem dura em média 2h e 20m.

