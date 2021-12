Embarque é imediato na travessia Salvador-Mar Grande

A travessia marítima Salvador-Mar Grande opera neste domingo, 1º, sem restrição, após quatro dias fazendo paradas momentâneas devido à maré baixa. O sistema conta com oito embarcações em tráfego e o embarque de passageiros é imediata, tanto no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha, como no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. Os usuários estão sendo atendidos com horários de saída de 30 em 30 minutos.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) lembra aos usuários que o último horário saindo de Mar Grande é às 18h30 e de Salvador, às 20h.

Para os usuários da linha marítima ligando Salvador a o Morro de São Paulo, a Astramab informa que os catamarãs vão continuar fazendo conexão neste domingo em Itaparica deviso às condições ainda desfavoráveis de navegação no percurso entre a capital e a Ilha de Tinharé.

Os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam em Itaparica, e daí os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a travessia para o Morro de São Paulo.

Com conexão, a viagem entre a capital dura 3h20m, uma hora a mais. O preço da tarifa é o mesmo: R$ 75. Saindo de Salvador, os horários são 10h30m, 13h e 14h30. As saídas do Morro são às 9h30m, 12h30m e 15h .

As escunas de turismo do passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos não estão em tráfego devido ainda à instabilidade do tempo.

