Embarque de Veículos pesados está suspenso no ferryboat

Por conta do mar agitado, o embarque de veículos pesados segue suspenso no sistema ferry boat, nesta sexta-feira (17), segundo informações da TWB. Apenas caminhões utilitários de um eixo podem embarcar, conforme escala de travessia da embarcação.



Cinco ferries estão em tráfego, cumprindo a escala fixa de travessias, com possibilidade de embarque imediato e abertura de viagens extras.



O fluxo de passageiros está tranquilo, ainda segundo a concessionária.





adblock ativo