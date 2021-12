Embarcações levam oferendas para Iemanjá

O barco levando a principal oferenda para Iemanjá, uma sereia negra, saiu da praia do Rio Vermelho por volta das 16h30 desta terça-feira, 2, seguido de outras embarcações, que também levaram presentes para a Rainha do Mar. O ato simbolizou o final das homenagens neste dois de fevereiro em Salvador. Como já é tradição, baianos e turistas acordaram cedo nesta terça, para o início dos festejos. Às 4h30, houve a alvorada e desde 5h os devotos deixravam seus presentes nos 300 balaios no barracão dos pescadores. Alguns preferem entregar as oferendas diretamente no mar. A previsão é que cerca de 400 mil pessoas tenham participado da festa.

O presente principal de Iemanjá chegou atrasado por volta de 8h50 desta terça-feira, 2, no barracão da Colônia de Pescadores do Rio Vermelho - Z1. A oferenda, que geralmente chega entre 4h30 e 5h, atrasou porque os veículos que traziam os presentes de Arembepe foram interceptados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por conta de problemas na documentação, de acordo com o presidente da Colônia, Marcos Souza. Mas agentes da PRE negaram a informação e disseram que os automóveis - uma S4000 e um Celta - não foram apreendidos pelo órgão.

Souza disse que a sereia negra, criada pelo artista plástico Washington Santana, foi escolhida em homenagem à Àfrica e a religião afrodescendente. Outras manifestações culturais, como grupos de samba de roda e capoeira, participam da festa, que também conta com a presença de adeptos da Umbandá e Candomblé.

*Com redação de Paula Pitta | A TARDE On Line

