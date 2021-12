Embarcações com atletas de canoagem naufragam na Barra

Duas embarcações que transportavam 12 pessoas naufragaram na manhã deste domingo, 30, na praia da Barra, na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar (PM-BA), um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) foi enviado para o resgate. Ninguém ficou ferido (assista a vídeos abaixo).

Durante o salvamento, um tripulante operacional (profissional responsável pelo resgate aquático) foi lançado ao mar e realizou os primeiros atendimentos às vítimas.

Ainda segundo a PM, cada embarcação estava com seis atletas de uma equipe de canoagem havaiana, que treinava para uma competição no exterior. Não há informações sobre as causas do naufrágio.

Atletas foram resgatados em boas condições de saúde, segundo a PM (Foto : Divulgação | PM)

O Corpo de Bombeiros, que estava no bairro da Barra no momento do acidente, prestou os primeiros atendimentos aos atletas na areia da praia. Todos foram resgatados em boas condições de saúde e sequer precisaram seguir para unidades hospitalares, informou a PM.

