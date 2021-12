Embarcações abandonadas são removidas da orla do Rio Vermelho

Três barcos, três capas de barco e quatro carrinhos de supermercado foram removidos nesta terça-feira, 3, da Praia da Paciência, no Rio Vermelho. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), os proprietários já tinham sido notificados no mês de maio, mas não tomaram as devidas providências. Portanto, foi considerado que as embarcações estavam em situação de abandono.

As carcaças recolhidas foram removidas para o setor de Guardas e Bens, na Avenida San Martin. Os interessados em recuperar o material têm um prazo de até 60 dias, após pagamento de multa, que varia entre R$ 700 e R$ 1.000. Depois desse período, os materiais apreendidos poderão ser leiloados.

Essa é a terceira operação de remoção de embarcações realizada este ano nas praias de Salvador. Em março, fiscais estiveram na orla da Ribeira, onde recolheram três embarcações de grande porte (resultando em 20 toneladas de resíduos). Na ação, 20 proprietários foram notificados. Além da estética, o objetivo da operação é fazer uma limpeza na orla retirando carcaças de barcos que estão em desuso e evitar a proliferação de insetos e roedores.

