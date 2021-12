Embarcação vira com seis pessoas na Baía de Todos-os-Santos

Uma canoa havaiana com seis pessoas virou na manhã desta sexta-feira, 1º, na Baía de Todos-os-Santos, na capital baiana.

Segundo nota enviada à imprensa pela Capitania dos Portos, a lancha-patrulha "Curimatã" resgatou quatro pessoas que estavam à deriva. As vítimas foram levadas para o Porto da Barra.

As outras duas, ainda de acordo com a nota, foram socorridas de helicóptero pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e levadas até o Farol da Barra, que também foi acionado pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu próximo ao Farol da Barra, no bairro da Barra. As vítimas estão bem e não precisaram ser levadas para nenhum hospital.

Segundo o comandante Flávio Almeida, da comunicação do 2º Distrito Naval, o motivo do acidente será investigado pela perícia da Capitania. No entanto, o mar agitado pode ter contribuído para que a canoa virasse.

Por conta disso e devido ao período de chuva, o comandante chama a atenção para as pessoas que se dirigem ao mar. "As ondas estão altas e os ventos fortes. Por isso, é preciso ter um maior cuidado", afirma.

Vítimas foram socorridas pela Capitania dos Portos e pela Graer (Foto: Divulgação | PMBA)

adblock ativo