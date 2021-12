Embarcação pega fogo no Porto de Aratu

Um navio pegou fogo no Porto de Aratu, por volta das 17h40 desta terça-feira, 17, e deixou dois tripulantes feridos, de acordo com Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN).

Ainda conforme o 2º Distrito Naval, ocorreu uma explosão a bordo do Navio Gaseiro "Golden Miller", de bandeira das Bahamas, que estava atracado no Terminal Químico de Aratu (Tequimar), com 15 tripulantes a bordo.

Os feridos foram socorridos pela própria unidade médica da embarcação. A Capitania dos Portos enviou equipe ao local, além do Corpo de Bombeiros. Até as 22h, o fogo ainda não havia sido debelado. A região foi isolada.

O Comando do 2º Distrito Naval informou que será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), cujo prazo de conclusão é de noventa dias, para apurar as causas e responsabilidades pelo ocorrido.

