Uma embarcação pegou fogo no final da tarde deste sábado, 10, na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador. O incidente aconteceu a cerca de 150 metros da praia, nas proximidades do Corredor da Vitória, onde está localizado o circuito Dodô (Campo Grande).

Da Redação Embarcação pega fogo na Baía de Todos-os-Santos

Conforme o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), equipes do Corpo de Bombeiros, da Marinha e do Grupamento Aéreo (Graer) foram mobilizadas.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os tripulantes (um casal e um marinheiro) saíram da lancha pelos botes salva-vidas da embarcação, logo após perceberem o incêndio. Não há informações sobre o estado de saúde do trio.

A fumaça causada pelo incidente chamou atenção e podia ser vista de diversos pontos da Cidade Baixa e do centro da cidade. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

