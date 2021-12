Emaranhado de fios e falta de sinalização preocupam moradores do Imbuí

As consequências da retirada de um poste na última sexta-feira 10, da Rua João José Rescala, no bairro do Imbuí, têm preocupado moradores e comerciantes. Solicitado pela própria comunidade para facilitar o trânsito sem sinalização, o procedimento deixou muito a desejar, segundo eles. Isso porque, um emaranhado de fios suspensos e outros beirando o chão de um condomínio têm deixado quem passa pelo local em estado de alerta. Inclusive, pedaços de fios ainda podem ser encontrados, assim como o resto da estrutura do poste, atualmente usada como rotatória.

“É complicado. Me sinto insegura com essa confusão de fios expostos assim”, comentou uma vendedora do local, que não quis se identificar. Ela contou ainda que a rua concentra um grande fluxo de pedestres e motoristas, além de possuir um grande número de estabelecimentos comerciais e residências.

Por conta disso, um outro comerciante pontuou que a presença constante de carros altos, como caminhões, pode danificar a fiação e assim trazer prejuízos para os serviços prestados à comunidade. “Hoje (terça, 14) mesmo um caminhão quase levou a fiação toda. E isso poderia nos prejudicar, porque se forem fios de telefone e internet, a gente iria ficar desconectado”, afirmou.

Emaranhado é fruto de retirada do poste

Os transtornos causados pela “gambiarra” vão além da via pública. Ela se prolonga até um terreno que pertence ao condomínio Villa Anaití, onde os fios estão perto de cair. O local é atualmente utilizado também como área de passeio para os animais. Segundo a administração do empreendimento, a fiação pertenceria à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e estaria desativada.

Procurada, a Coelba informou que a fiação seria cabos de fibra óptica, pertencentes a empresas responsáveis por serviços de telecomunicações, como internet, televisão a cabo e telefonia. O órgão também afirmou que já acionou as respectivas instituições para que o recolhimento dos cabos seja realizado. Não foram informados os nomes das empresas.

Fios se prolongam até o terreno pertencente ao condomínio

Trânsito caótico

Com ou sem o poste, um outro problema continua interferindo na segurança da rua. A falta de sinalização dificulta a vida dos motoristas, que precisam contar com buzinas, sinal e muita cortesia para passar por algumas das interseções encontradas na via. Apesar do fluxo ser grande, também não existe faixa de pedestre no local.

Morador do bairro há 3 anos, o empresário João Moraes considera a situação perigosa: “Já vi algumas batidas por aqui. O que acontece é que a gente acabava usando o poste e agora a estrutura que sobrou dele como rotatória. Isso é muito perigoso. Não entendo essa falta de ordenação, uma vez que a rua é extremamente movimentada e recebe pedestres como idosos e crianças”.

Uma outra moradora afirmou também que, devido à falta de sinalização, já viu diversas brigas de trânsito. “Sempre acontecem brigas e discussões de trânsito. Certo dia, eu quase atropelei um motociclista que veio em minha direção. Por sorte, eu consegui frear. Os moradores sempre reclamaram, mas o máximo que fizeram foi retirar o poste", afirmou. Ela ainda acrescentou que retirar o equipamento não adiantou muito devido à estrutura de concreto que deixaram e a falta de sinalização, que nunca foi vista por nenhum órgão”.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que um projeto viário está sendo produzido pela gerência de projetos do órgão e que a sinalização com cones foi feita de modo provisório para evitar acidentes.

Segundo o órgão, o projeto prevê sinalização horizontal e vertical, requalificação asfáltica, nova organização do fluxo e uma rotatória. Porém, ainda não existe prazo para implantação.

Motoristas utilizam estrutura que restou do poste como rotatória

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

