Em vídeo, traficantes do Boqueirão exibem armas pesadas

O grupo de traficantes da localidade do Boqueirão, em Salvador, divulgou um vídeo na internet em que aparece exibindo armas de grosso calibre, como pistolas .38 e 9mm e submetralhadoras. Além de mostrarem os armamentos para a câmera, os integrantes do grupo também atiram contra um muro e outras construções do local.

As imagens são consideradas como uma espécie de provocação à polícia, para mostrar que os criminosos da região estão "bem preparados" em relação a um possível confronto.

A denúncia foi exibida em uma reportagem do programa Domingo Espetacular, da TV Record, no último domingo, 22. Durante a matéria, o especialista de segurança João Apolinário afirma que as armas são sofisticadas e têm origens diferentes. Algumas, segundo ele, são utilizadas pelas Forças Armadas e polícia.

As armas chegam ao Brasil principalmente pelas fonteiras com o Paraguai e a Bolívia. Segundo o delegado da Polícia Federal (PF) Thiago Sena, as armas podem ser transportadas "em veículos, escondidas no corpo ou na mochila das próprias pessoas, que podem estar a pé ou dentro de ônibus e, eventulamente, através do uso de aeronaves".

O Boqueirão é considerado uma das regiões mais violentadas da capital baiana.

Confira o vídeo:

