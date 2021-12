Em vídeo, dono de lava a jato pede explicação à prefeitura de Salvador

Um vídeo divulgado no sábado, 26, nas redes sociais tem causado questionamento a respeito de uma operação feita pela prefeitura de Salvador. Edmilson de Jesus, 48 anos, conhecido como “Bondoso”, é proprietário, há 8 anos, de um lava a jato localizado na Rua Jairo Simões, situada aos fundos do supermercado Extra, na avenida Jorge Amado, denuncia que na última sexta-feira, dia 25, carros da prefeitura chegaram ao local onde funcionava o lava a jato alegando que no local havia furto de água e energia elétrica (gato). Os trabalhadores mostraram recibo de água pago e o painel de medição de luz, tudo legal.

Conta e quadro e energia apresentados por Edmilson (Foto: Reprodução)

Ainda segundo Edmilson depois que os agentes viram que a alegação estava equivocada, passaram a dizer que não havia licença para trabalho de lava a jato no local e entraram com carros destruindo tudo. Os trabalhadores alegam que já estiveram na prefeitura para tentar legalizar o lava a jato, mas que foi justificado não existir licença para este tipo de trabalho em Salvador.

Os moradores do local informam que, diferente do que foi feito na Estrada do Curralinho, no bairro do Imbui, onde houve a destruição do lava a jato, a prefeitura não avisou e nem conversou com os moradores. “A revolta maior, é que o local empregava nove pessoas de várias famílias. O prefeito disse que ia cuidar da gente na campanha, e agora faz isso. São nove famílias só no meu lava a jato, ao lado do meu e no decorrer da rua tem mais lava a jatos que foram destruídos também mais ou menos umas 15 a 25 famílias que dependem dos lava a jatos também”, lamentou Edmilson.

A equipe de reportagem do A TARDE ligou diversas vezes para a prefeitura mas, possivelmente por ser domingo, não conseguiu contato. "Aguardamos que a prefeitura fale sobre o assunto, pois foi alegado que a operação aconteceu porque só trabalhadores dos lava a jatos faziam gatos. O que, comprovadamente. por recibo e painel de luz, não é verdade", finalizou Edmilson.

Da Redação Em vídeo, dono de lava a jato pede explicação à prefeitura de Salvador

adblock ativo