Em teste, metrô faz viagens até Mussurunga a partir deste domingo

Como uma forma de avaliar a performance dos equipamentos e sistemas nas quatro novas estações de metrô, os trens farão viagens pré-operacionais no trecho entre Pituaçu e Mussurunga, a partir deste domingo, 3. As viagens de reconhecimento serão realizadas sem passageiros.

De acordo com a concessionária CCR Metrô, responsável pelo sistema, os testes serão feitos das 6h às 22h, com cinco trens fazendo o trajeto de 10,5 minutos entre as estações, para verificação de itens como comunicação visual e sonora dos trens.

Por enquanto, o ponto final da Linha 2 permanece na Estação Pituaçu. A previsão da CCR é de que ainda neste mês de setembro, as quatro novas estações, que concluem o trajeto do metrô na Paralela sejam abertas ao público.

